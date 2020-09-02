На Шосткинщине пройдет Кубок Украины по моторалли

Организаторы соревнований совместно с представителями привлеченных служб: медиками, правоохранителями и специалистами лесного хозяйства согласовали план действий на два дня, в течение которых планируются заезды мотогонщиков, определили протяженность маршрута гонки, начало и регистрации участников мероприятия.
Моторалли будет стартовать в с. Пироговка на базе отдыха “Бараспорт”.
2 октября всех участников приглашают для ознакомления с трассой и на свободные тренировки. Трасса будет проходить по кругу, протяженностью 40 км, по полевым и лесным песчаным дорогам с искусственными и естественными препятствиями, характерными для соревнований по ралли. Вся трасса размечена и не требует навигационных приборов, пишет Шостка.инфо.