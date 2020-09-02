Директор глуховского агропредприятия признана самой влиятельной в Украине Глуховчанка Надежда Вайло возглавила рейтинг женщин Украины, которые играют заметную роль в агробизнесе.

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и читатели портала womo.ua выбрали 20 женщин, имеющих серьезное влияние в агробизнесе. Список финалистов определялся в несколько этапов. По результатам голосования экспертов лидером всеукраинского рейтинга стала директор глуховского ООО «Велетень» Надежда Вайло. Второе место отдали соосновательнице «Эпицентр Агро» Галине Гереге, третье - исполнительному директору Семенной ассоциации Украины Сюзанне Григоренко.

Надежда Вайло возглавила предприятие «Велетень» 21 год назад, до этого почти 20 лет проработала здесь главным экономистом. Сегодня "Велетень" - успешное предприятие, в управлении которого 8 тыс. га, молочная ферма, на которой используются новейшие технологии. Надежда Вайло награждена орденом "За заслуги" III степени. Является депутатом Сумского облсовета, пишет Неделя.