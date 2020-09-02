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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51215

Директор глуховского агропредприятия признана самой влиятельной в Украине

Глуховчанка Надежда Вайло возглавила рейтинг женщин Украины, которые играют заметную роль в агробизнесе.

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и читатели портала womo.ua выбрали 20 женщин, имеющих серьезное влияние в агробизнесе. Список финалистов определялся в несколько этапов. По результатам голосования экспертов лидером всеукраинского рейтинга стала директор глуховского ООО «Велетень» Надежда Вайло. Второе место отдали соосновательнице «Эпицентр Агро» Галине Гереге, третье - исполнительному директору Семенной ассоциации Украины Сюзанне Григоренко.

Надежда Вайло возглавила предприятие «Велетень» 21 год назад, до этого почти 20 лет проработала здесь главным экономистом. Сегодня "Велетень" - успешное предприятие, в управлении которого 8 тыс. га, молочная ферма, на которой используются новейшие технологии. Надежда Вайло награждена орденом "За заслуги" III степени. Является депутатом Сумского облсовета, пишет Неделя.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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