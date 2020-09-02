Мэр Сум продолжает быть «слабым звеном» в борьбе с коронавирусом Совсем недавно мэр Сум Александр Лысенко давал поручение своим подчиненным провести эпидрасследование с целью выявления источников заражения сумчан коронавирусной болезнью COVID-19.

Тем временем он продолжает ежедневно проводить так называемые «личные приемы» во дворах многотажек, на которые сходятся десятки людей, довольно часто без масок, особенно пожилые. И вот сегодня, исполком в рабочем порядке (хотя это противоречит регламенту работы исполкома) принял решение № 458, которым внесены изменения в п.3 решения исполкома от 31.08.2020 № 448 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской ОТГ COVID-19», которыми предусмотрена возможность допуска на спортивные мероприятия зрителей при соблюдению карантинных мероприятий. Само решение еще не опубликовано на сайте мэрии, о нем ничего не знают в пресс-службе некоторые члены исполкома. Но уже есть в распоряжении ФК «Сумы» (из городского бюджета клубу выделено 1,5 млн грн), который еще вчера зазывал болельщиков на завтрашний матч чемпионата Украины среди аматоров.