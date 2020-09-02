Жене пенсионера сумской милиции нужна помощь Сумчанка Виктория Понизовская, жена бывшего работника милиции, майора милиции в отставке Евгения Понизовского, в конце августа нынешнего года перенесла срочную операцию на открытом сердце в одной больниц в Киеве.

Тяжелая операция стоила 110 000 гривен, которые семье пенсионера милиции было найти довольно трудно. А впереди Виктории предстоит длительная и дорогостоящая реабилитация. Других доходов у семьи, кроме пенсии мужа и небольшой зарплаты Виктории, которая до сих пор находится на больничной койке, нет. А так хочется поскорее выздороветь...

Поэтому семья с большой благодарностью примет любую финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Давайте вместе спасем хорошего человека и поможем Виктории вернуться к привычной жизни, сообщает полиция Сумщины.

АО КБ «ПРИВАТБАНК»

Номер карточного счета: 5168 7427 2955 5635

Получатель: Понизовский Евгений (муж)