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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:09289

В пятой горбольнице 8 человек с COVID-19 в реанимации

Об этом сегодня, 11 сентября, во время брифинга сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

«В Сумской клинической городской больнице № 5, которая определена больницей второй волны пандемии, полностью задействовано отделение на 47 коек, на которых находятся больные с коронавирусной инфекцией. Из них - 8 человек - в реанимационных палатах. За последние сутки в этом заведении 2 человека умерли», - сообщил начальник управления.

Обращаясь ко всем жителям Сумщины глава областного управления здравоохранения, в очередной раз призвал всех быть социально ответственными.

«Прошу всех максимально придерживаться карантинных ограничений, ведь элементарное их выполнения сможет сохранить здоровье каждого из нас и здоровье наших родных. Социальная дистанция, ношение масок, дезинфекция рук, что всем надоело, но до сих пор остается действенным средством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в области», - отметил Сергей Бутенко.

Также он призвал жителей области ограничить себя в посещении массовых мероприятий, избегать скопления людей, ограничить контакты с родственниками пожилого возраста, ведь, при сопутствующих заболеваниях у пожилых людей, коронавирус прогрессирует более активно и приводит к летальному исходу.

Общество Коронавирус

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