Держпродспоживслужба звернулася до правоохоронних органів через порушення в Сумах карантинних обмежень На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 27 серпня 2020 року, затверджено рішення про встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19, м. Суми було віднесено до помаранчевої зони. Це в черговий раз засвідчило, що протиепідемічні заходи запроваджені виконавчим комітетом обласного центру існують лише на папері, а фактична їх реалізація міську владу не цікавить.

Між тим, згідно Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на органи місцевого самоврядування.

Відповідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» Сумський міський голова зобов’язаний:

забезпечувати додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організовувати в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; здійснювати керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (далі Головне управління), які діють у складі мобільних груп були виявлені численні порушення режиму карантину на території міста, які свідчать про значні недоліки в організації відповідної роботи міської влади, зокрема:

численні факти стихійної торгівлі, яка не лише несе ризик реалізації небезпечних харчових продуктів, але також є одним з осередків поширення кооронавірусної хвороби, про які Головне управління повідомляло Сумського міського голову та вимагало вжити заходів для припинення відповідної незаконної діяльності зокрема в наступних місцях:

— навпроти будинку № 134 по вул. Г. Кондратьєва;

— по вул. Прокоф’єва, біля кафе «Рідне місто»;

— біля продуктового ринку «Зарічне споживче товариство» (вул. Інтернаціоналістів, 23 навпроти магазину «Орхідея»);

— територія агропродовольчого ринку по вул. Курська;

— по вул. Горького біля кіосків посадкових матеріалів;

— по проспекту Шевченка, біля будинку 24;

— площа Покровська, 3;

— по вул. Петропавлівській біля будинку № 74;

— по вул. Засумській.

Однак, станом на середину вересня ситуація суттєво не змінилася, влада міста по даному питанню продовжує бездіяти. Головне управління наголошує, що відповідна діяльність була заборонена рішенням виконкому від 22.08.2020 № 446 та порушує протиепідемічні обмеження на території м. Суми;

функціонування атракціонів на території дитячого парку «Казка» та парку ім. І.М. Кожедуба, при цьому працівники та відвідувачі не використовували захисні маски, що є порушенням п. 1.1 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.07.2020 №347, рішення виконкому від 22.08.2020 № 446 та п. 10 постанови Кабінету Міністрів №641 від 22.07.2020 (зі змінами); у м. Суми продовжується перевезення пасажирів у міських маршрутах автобусами приватних перевізників та автобусами КП «Електроавтотранс» без дотримання карантинних обмежень щодо використання масок пасажирами та водіями, що несе надзвичайно високу небезпеку поширення коронавірусної хвороби і є порушенням п. 10 постанови Кабінету Міністрів №641 від 22.07.2020 (зі змінами); 01.09.2020 в навчальних закладах середньої освіти в м. Суми, проводились масові заходи (свято Першого дзвоника) без дотримання вимог до щільності людей та мінімальної дистанції не менше 1,5 м., переважна більшість учасників була без вдягнутих захисних масок. Зазначені факти були виявлені зокрема в наступних закладах:

— КУ Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12 ім. Б.Берестовського, м. Суми;

— КУ Сумська загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів №18 СМР;

— КУ Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 24, м. Суми;

— КУ Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 27, м. Суми;

— Сумська спеціальна початкова школа № 31 СМР;

— Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас».

Зазначені дії з боку керівників відповідних навчальних закладів є порушенням п. 2.3 рішення виконкому від 22.08.2020 № 446 та п. 10, 11, 14 постанови Кабінету Міністрів №641 від 22.07.2020 (зі змінами).

Бездіяльність міського керівництва впритул наближає обласний центр до потрапляння в червону зону, що згідно постанови Кабінету Міністрів №641 від 22.07.2020 (зі змінами) призведе до припинення роботи закладів громадського харчування та функціонування громадського транспорту, вважають у Держпродспоживслужбі.

Враховуючи зазначене та загрозу поширення смертельно небезпечної хвороби COVID-19 серед мешканців міста Суми, відділом правового забезпечення було підготовлено та направлено лист до Головного управління Національної поліції в Сумській області. Крім того, відділом був направлений лист з вимогою на ім’я Сумського міського голови про вжиття термінових заходів щодо усунення вищевказаних порушень та недопущення їх в майбутньому, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, а також вирішення питання про відповідність займаній посаді керівників відповідних навчальних закладів в місті Суми, в яких проводились масові заходи (свято Першого дзвоника), які внаслідок зухвалого нехтування протиепідемічними вимогами наражали малолітніх дітей та їх батьків на смертельну небезпеку. Додатково керівництво міста було попереджено, що в разі якщо належні заходи не будуть вжиті, Головне управління буде вимушено ініціювати притягнення його до кримінальної відповідальності згідно статті 367 КК України. Закликаємо Сумського міського голову забезпечити належний контроль над запровадженими карантинними обмеженнями та вжити негайних заходів спрямованих на усунення кричущих порушень протиепідемічних вимог на території міста.

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області звертає увагу мешканців міста Суми на обов’язковість дотримання запроваджених протиепідемічних вимог спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу та наголошує, що їх порушення відповідно до вимог статті 44-3 КУпАП тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тис. грн. Крім того, відповідно до статті 325 Кримінального Кодексу передбачена також кримінальна відповідальність за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.