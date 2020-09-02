На Сумщине резко возросло количество случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 12 сентября 2020 г. в Сумской области выявлено 2323 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 94 человек (Сумы - 72, Конотоп - 3, Ромны - 5, Ахтырка - 1, Белопольский р-н - 2, Конотопский - 3, Роменский р-н - 1, Сумской р н - 6, Ямпольский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 36 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1025 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Сумы - 29 Конотоп - 5, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Сумской р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 1261 случаев заболевания,

в Сумском районе - 147,

Белопольский район - 85,

Бурынский район - 11,

Великая Писаревка - 3,

Глухов - 17

Глуховский район - 10,

Конотоп - 117,

Конотопский район - 48,

Краснопольский район - 19,

Кролевецкий район - 95,

Лебедин - 24,

Лебединский район - 1,

Липовая Долина - 1,

Недригайловский район - 68,

Ахтырка - 77,

Ахтырский район - 20,

Путивльский район - 13,

Ромны - 84,

Роменский район - 42,

Середино-Будский район - 30,

Тростянецкий район - 77,

Шостка - 62,

Шосткинский район - 3,

Ямпольский район - 2.