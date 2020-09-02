На Сумщине резко возросло количество случаев заболевания COVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 94 человек (Сумы - 72, Конотоп - 3, Ромны - 5, Ахтырка - 1, Белопольский р-н - 2, Конотопский - 3, Роменский р-н - 1, Сумской р н - 6, Ямпольский р-н - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 36 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1025 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Сумы - 29 Конотоп - 5, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Сумской р-н - 2).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 1261 случаев заболевания,
в Сумском районе - 147,
Белопольский район - 85,
Бурынский район - 11,
Великая Писаревка - 3,
Глухов - 17
Глуховский район - 10,
Конотоп - 117,
Конотопский район - 48,
Краснопольский район - 19,
Кролевецкий район - 95,
Лебедин - 24,
Лебединский район - 1,
Липовая Долина - 1,
Недригайловский район - 68,
Ахтырка - 77,
Ахтырский район - 20,
Путивльский район - 13,
Ромны - 84,
Роменский район - 42,
Середино-Будский район - 30,
Тростянецкий район - 77,
Шостка - 62,
Шосткинский район - 3,
Ямпольский район - 2.