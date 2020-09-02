На Сумщине упал самолет: пилот погиб Полиция Сумщины расследует аварию самолета, в которой погиб пилот.

ЧП произошло сегодня, около восьми утра, недалеко от с. Дьяковка Бурыньского района.

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» осуществляя облет сельскохозяйственных угодий потерпел аварию, упал на поле подсолнечника и загорелся. Пилот самолета погиб. Предварительно установлено, что самолет зацепился за провода высоковольтной линии электропередач.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа Бурыньского отделения полиции, следственно-оперативная группа ГУНП области и экспертно-криминалистическая лаборатория НИЭКЦ ГУНП. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области