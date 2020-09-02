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Проект «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф»: третій етап стартує на Сумщині

10 вересня у рамках та проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф» та підписаного договору бригада фахівців НІССХ імені М.М. Амосова на чолі з Костянтином Руденком, заступником директора Інституту відвідала Суми.

Члени делегації відвідали реперфузійний центр Сумської обласної клінічної лікарні, зустрілися з губернатором, лікарями і керівниками медициною області. На базі обласної лікарні лікарі – кардіолог та фахівець ехокардіографії (УЗД серця) – провели консультаційний огляд пацієнтів. 

Як відомо, договір про науково-практичне та освітнє співробітництво у сфері надання високоспеціалізованої кардіохірургічної медичної допомоги населенню Сумської області між ДУ «Національний інститут серцево судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» та Управлінням охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації було підписано 11 серпня цього року. Програма боротьби із серцево-судинними захворюваннями була обговорена під час зустрічі директора Інституту Василя Лазоришинця із головою Сумської ОДА Романом Грищенком  та начальником УОЗ Сергієм Бутенком.

Договором, зокрема, передбачається планова, екстрена та невідкладна кардіохірургічна  допомога мешканцям області, дітям з вродженими вадами серця, у тому числі критичними, а також вагітним жінкам з кардіальною патологією та з пренатально діагностованими вродженими вадами серця у плода.

На базі Сумської обласної клінічної лікарні вже півтора роки працює Центр рентгендоваскулярної хірургії з функцією реперфузійних втручань, де у режимі 24/7 надається екстрена допомога хворим з інфарктом міокарда. У найближчих планах відкриття ще двох реперфузійних центрів – у Шостці та Ромнах. Це дасть змогу жителям усіх населених пунктів  області у випадку виникнення гострого інфаркту міокарда забезпечити невідкладне лікування, яке максимально знижує ризики розвитку ускладнень, – відкриття інфаркт-залежної артерії протягом двох годин з постановкою стенту.

Важливою подією для жителів Сумщини стане створіння на базі обласної лікарні кардіохірургічного центру. Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями зможуть отримати високоспеціалізоване оперативне лікування поблизу від дому, не виїжджаючи до столиці.

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