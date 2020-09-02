За минувшие сутки на Сумщине выявлено 78 новых случаев COVID-19, в Сумах - 53 По состоянию на 13 сентября 2020 в Сумской области 2401 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 78 человек (м. Сумы - 53, Шостка - 1, Ромны - 5, Глухов - 5, Лебедин - 1, Бурынский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р н - 1, Кролевецкий р-н - 5, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 36 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1027 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы, Тростянецкий р-н).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 1312 случаев заболевания,

в Сумском районе - 151,

Белопольский район - 85,

Бурынский район - 12,

пгт Великая Писаревка - 3,

г. Глухов - 22

Глуховский район - 11

г. Конотоп - 122,

Конотопский район - 48,

Краснопольский район - 20,

Кролевецкий район - 100,

г. Лебедин - 25

Лебединский район - 1,

пгт Липовая Долина - 1 ,

Недригайловский район - 68,

г.. Ахтырка - 77,

Ахтырский район - 20,

Путивльский район - 13,

г. Ромны - 88,

Роменский район - 45,

Середино-Будский район - 30,

Тростянецкий район - 77,

г. . Шостка - 63,

Шосткинский район - 3,

Ямпольский район - 3.