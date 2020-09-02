За минувшие сутки на Сумщине выявлено 78 новых случаев COVID-19, в Сумах - 53

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 78 человек (м. Сумы - 53, Шостка - 1, Ромны - 5, Глухов - 5, Лебедин - 1, Бурынский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р н - 1, Кролевецкий р-н - 5, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 36 летальных случаев.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1027 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы, Тростянецкий р-н).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 1312 случаев заболевания,
в Сумском районе - 151,
Белопольский район - 85,
Бурынский район - 12,
пгт Великая Писаревка - 3,
г. Глухов - 22
Глуховский район - 11
г. Конотоп - 122,
Конотопский район - 48,
Краснопольский район - 20,
Кролевецкий район - 100,
г. Лебедин - 25
Лебединский район - 1,
пгт Липовая Долина - 1 ,
Недригайловский район - 68,
г.. Ахтырка - 77,
Ахтырский район - 20,
Путивльский район - 13,
г. Ромны - 88,
Роменский район - 45,
Середино-Будский район - 30,
Тростянецкий район - 77,
г. . Шостка - 63,
Шосткинский район - 3,
Ямпольский район - 3.