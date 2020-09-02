Зеленский поделился видео со своей поездки в Сумы Президент Украины Владимир Зеленский на своих страницах в соцсетях опубликовал видео из рабочей поездки в Сумскую область.

На видео показаны различные архитектурные, инфраструктурные и культурные объекты Сумской области, а также кадры с различных встреч в ходе визита.

«В прошлый вторник Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой на Сумщине. Строительство 160 км дорог государственного и 65 км местного значения, восстановлены школы и садики, а также готовность реанимировать взлетную полосу местного аэропорта – таковы первые шаги в выводе региона на новый уровень», – говорится в заметке на странице Офиса Президента Украины.