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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:21309

Сумские и хмельницкие футзалисты забить не смогли

12 сентября в Сумах прошел матч 4-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Экстра-лиги.

АФФК «Сумы» принимал хмельницкий «Сокол». К матчу четвертого тура соперники подошли с равными показателями - по три очка в активе. У подопечных Ивана Скицко была лучшая разница забитых и пропущенных мячей, но на старте чемпионата дополнительные показатели - формальность, нужно закладывать фундамент для дальнейшей борьбы за плей-офф как раз за счет набранных очков.

У хозяев в вовротах с первых минут появился Петухов. Удачная игра в Ривном не оставляла выбора тренерскому штабу «Сум», кого ставить в ворота с первых минут. И, стоит отметить, ставка сыграла. Стартовые мгновения прошли довольно сумбурно. Как и ожидалось, борьбы было больше, чем самого футзала. Много ошибок в передачах, потери на ровном месте - вот таким получился стартовый отрезок.

Первый реальный шанс забить имели хозяева. И комбинация была классическая, как для «Сум». Пас из аута, сильный удар Игумнова, и перед воротами Шевченко возникла борьба. Казалось, Острога выиграл ее, но дважды подряд не смог с близкого расстояния переиграть вратаря «Сокола».

Гости сразу стали отвечать своими шансами. Сначала Бабак с Первеевым практически идеально вышли на одного Петухова, но Константин смог вовремя переместиться, сократить угол обстрела и даже забрать мяч в ногах у Первеева.

Хозяева сразу взяли на вооружение стандарты, и после аутов начали искать счастья у чужих ворот. Однако мяч почему-то не хотел находить игроков в черно-белой форме перед воротами Шевченко. Множество перспективных прострелов так и осталось без продолжения, хотя мячу, казалось, уже некуда было деваться. И Шевченко на последнем рубеже, как и Петухов, контролировал все.

Больше всех, казалось, старался Денис Зеленкевич, который хотел показать Роману Ковальчику, чему научился в футзале. Но огорчить своего бывшего тренера «десятка» сумчан так и не сумел.

Концовка тайма прошла при территориальном преимуществе хозяев, но «Сокол» имел минимум две возможности, чтобы забивать. Сначала в борьбе мяч задел штангу ворот Петухова, а затем Бабак после прострела с правого фланга с нескольких метров не сумел переиграть голкипера сумчан.

Второй тайм получился еще более напряженным. Уже стало понятно, что игра идет до гола. Что-то похожее мы видели и в первом домашнем матче АФФК «Сумы», и тогда судьба улыбнулась «ДЕ Трейдингу». На этот раз - никому. Хотя и Острога имел перспективную возможность, но с нескольких метров не попал должным образом по мячу, и Хамдамов в касание пробил чуть выше плоскости ворот, но финальная сирена зафиксировала ничейный результат. Тем более, такой необычный для футзала - 0:0.

Интересно, что ни одна из команд не рискнула и не пошла играть с пятым полевым. Возможно, «Сокол» и доволен ничьей на выезде и просто не захотел рисковать, а вот Иван Скицко после игры признался: верил, что мяч вот-вот забьют и без пятого полевого. Не получилось.

«Сокол» продолжает свою серию без голов в Сумах, которая уже насчитывает три матча (5:0 в четвертьфинале Кубка Украины-2018/19 и 3:0 в прошлом чемпионате), но приобрел очко. Тем интереснее становится борьба за восьмерку, которая продолжит борьбу за медали в раунде плей-офф.

АФФК «Сумы» - «Сокол» 0:0

АФФК «Сумы»: Петухов - Сметаненко, Игумнов, Катеринин, Гуреев, Петренко, Зеленкевич, Зеленский, Кефа, Целик, Нагернюк, Острога, Байцур - Ситнер.

«Сокол»: Шевченко - Хамдамов, Первеев, Бабак, Боднар, Токарь, Гуцуляк, Сохорук, Данилюк, Стрельцов, Матвеев - Бабенко.

Предупреждение: Кефа, 38

Остальные матчи тура:

«Энергия» (Львов) 6-1 «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка)

«ХИТ» (Киев) 7-1 «Кардинал-Ривне» (Ривне)

«ИнБев» (Житомир) 2-3 «Продэксим» (Херсон) – дубль Николая Белоцерковца

«Монолит-Viva Cup» (Харьков) 0-3 «Ураган» (Ивано-Франковск)

Росле 4 туров лидирует «Продэксим» - 12 очков, дальше – «Ураган» и «Энергия» - по 10, «ХИТ» - 6, «Сумы», «ДЕ Трейдинг», «Сокол» - 4…

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