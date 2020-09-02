В центре Сум горела пятиэтажка

12 сентября в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. 1-я Набережная р. Стрелки областного центра. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что загорелся мусор в подвальном помещении. В 13:59 спасатели оперативно локализовали пламя и предотвратили его дальнейшее распространение. В 14:21 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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