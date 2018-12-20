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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На пр. Шевченко в Сумах появился новый светофор

О том, что на пр. Шевченко в Сумах появился еще один светофор, сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

«Дорремстрой» установил новый светофорный объект на перекрестке пр. Шевченко и ул Новоместенской. До вторника он работает в тестовом режиме (мигающий желтый). А во вторник будет включен в обычном. Надеюсь, трех суток достаточно, чтобы водители привыкли к новому дорожному объекту», - заявил он.

Напомним, что сумчане просили обустроить регулируемый пешеходный переход на перекрестке пр. Шевченко и ул. Новоместенской с установкой светофора еще в 2018 году. Так как в этом месте случается много ДТП, в которых страдают дети. Ведь ежедневно здесь переходят улицу ученики школ №10 и №30, а также студенты машиностроительного колледжа СумГУ.

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