В Сумах смонтировали асфальтобетонный завод для ремонта дороги в объезд города Дорогу в обход Сум на трассе Сумы - Полтава должны сделать за полтора месяца.

На ремонт запланировали 177 млн. грн. Это кредитные деньги, которые «Укравтодор» привлек под государственные гарантии. Обходная дорога соединяет Сумы и Полтаву. Она - государственного значения. Делать ее начали неделю назад по заказу Службы автодорог. По словам замначальника службы в Сумской области Сергея Овчаренко, раньше ее только латали. «Сейчас здесь текущий средний ремонт. Общая протяженность дороги - 20 км. Договор заключен на весь участок, но под имеющееся финансирование 177 млн. будет отремонтировано 11,5 км. Если подрядчик будет быстро выполнять работы и погодные условия позволят работать, например, в ноябре, то думаю, что мы и больше сможем отремонтировать. Договор у нас заключен на два года, то, если мы выполним этот план (11,5 км), то следующий участок обязательно отремонтируем уже в начале 2021-го", - рассказал он.

Ремонт выполняет винницкая консорциум "Микстрансбуд". Договор с заказчиком заключили 21 апреля 2020 г. почти на 275 млн. грн. "Выполняем работы по устройству нижнего слоя дорожного покрытия толщиной 15 см. Уже прошли 1900 м и в начале участка положили нижний слой крупнозернистым асфальтобетоном", - рассказал прораб консорциума Петр Синица.

«Для реализации этого объекта в Сумах построили асфальтовый завод, - рассказала председатель консорциума "Микстрансбуд" Алена Филина. - Куплено все необходимое для реализации этого проекта в Сумах, завезена техника из Винницы». На грунтосмесительную установку и асфальтобетонный завод, который смонтировали в Сумах, подрядчик потратил около 40 млн. грн, пишет Суспільне.