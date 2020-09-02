На Сумщине снова больше сотни случаев заболевания COVID-19 Об этом сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения.

По ее словам, за последние сутки в области подтвержден 101 новый случай всего 2502, 1 человек умер – всего 37. Выздоровел 1 человек – всего 1028. Заболело 183 медработника.

В Сумах 46 новых случаев, никто не умер и не выздоровел. Всего в Сумах 1358 подтвержденных случаев. 947 человек болеют. Всего выздоровело 29,3% от заболевших – это 398 человек. Всего имеем 13 летальных случаев, которые все проходили стационарное лечение. Заболело 88 медработников, 31 уже выздоровел.