В Сумах переполнены ковидные места в больницах

- На сегодня в городской клинической больнице № 5 на лечении находится 51 человек, развернуто 47 коек, - доложила она. - Из них 12 в отделении интенсивной терапии, 9 больных на кислородной поддержке, трое больных на аппаратах ИВЛ. В детской клинической больнице на лечении на сегодня находится 24 ребенка. Один с подтвержденным диагнозом COVID-19, 23 с подозрением, 4 из них в отделении интенсивной терапии
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