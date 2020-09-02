В Сумах переполнены ковидные места в больницах Об этом сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня в городской клинической больнице № 5 на лечении находится 51 человек, развернуто 47 коек, - доложила она. - Из них 12 в отделении интенсивной терапии, 9 больных на кислородной поддержке, трое больных на аппаратах ИВЛ. В детской клинической больнице на лечении на сегодня находится 24 ребенка. Один с подтвержденным диагнозом COVID-19, 23 с подозрением, 4 из них в отделении интенсивной терапии