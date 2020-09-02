Коронавирус в Сумах: зафиксировали недельный смертельный максимум Об этом сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в Сумах умерло наибольшее количество пациентов с коронавирусной болезнью с начала регистрации летальных случаев – 5. Всего в Сумской области зарегистрировано 8 летальных случаев.