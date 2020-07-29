Завтра у трети сумчан горячую воду не включат Котельная Северного промузла снова не готова включить горячую воду в Ковпаковском теплорайоне.

Вопрос обсуждался сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Завтра 15-ое число, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к директору котельной Северного промузла Николаю Жовтобрюху.

- Я знаю, что вы встречались в руководством объединения, - ответил тот. – На сегодня осуществлена проплата за химреагенты. Сейчас службы снабжения занимаются поставкой. Я думаю, в течение недели-двух должна быть поставка извести, соли, железного купороса. И сейчас соответствующие службы объединения прорабатывают вопрос с газовиками.

- Вы можете сказать: завтра горячая вода будет у людей? – поставил вопрос в лоб мэр.

- Завтра однозначно не будет.

- А почему? Вы же обещали. Не только мне, вы говорите об этом людям.

- Ну, вы же знаете, что нужно для запуска горячей воды… Вы же встречались...

- Руководство говорит, что у них нет полной информации. А кто им докладывает? Вы же обещали6 1-го, 5-го, 10-го. Теперь 15-го. Вы что со мной играетесь или с кем вы играетесь? Что же вы за нос водите всю громаду нашу? – вспылил мэр.

- Я никого за нос не вожу. Я отвечаю за оборудование. Оборудование готово.

- Кто в этом виноват? Вы что в игрушки играетесь. Полгорода без воды, а вы каждый день обещаете. Так и идите к руководству и не выходите из приемной, пока не решите вопрос. Возьмите реагенты у «Сумытеплоэенрго» в долг и запустите горячую воду. Что же вы нас за нос водите? Нельзя же обманывать так людей.

- Есть вопросы, за которые я отвечаю. Есть вопросы, которые нужно решить. Я о них говорил еще месяц назад.

- Александр Иванович, - обратился мэр к директору департамента ин6фраструктуры г-ну Журбе, - Создаем рабочую группу, включаем туда работников КСПУ, «Сумытеплоэнерго», юристов наших. Будем каждый день следить за этой ситуацией. Сегодня будем проводить первое заседание. Будем приглашать руководство СНПО, КСПУ… Если и с теплом так будет, то что это за работа? Сейчас буду ехать на завод, выяснять, что происходит.