Сумы не готовы к отопительному сезону Чуть больше 10% домов имеют акты готовности к отопительному сезону.

Об этом сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- Подготовку к отопительному сезону проводим в штатном режиме, - начала она. – Также контролируем подготовку потребителей. По состоянию на сегодня из 27 детсадов акты готовности выданы по 27. Из 26 школ по 24, 2 в работе. По больницам - из 25 по 14. По жилому фонду на сегодня по графику должны были быть уже 751 акт, выдано по 94.

Услышав такую информацию, мэр Сум предложил включить в рабочую группу по подготовке к отопительному сезону еще и правоохранителей, чтобы те разобрались, кто виноват в срыве подготовки к зиме. А после этого покинул аппаратное совещание, поехав на Сумское НПО договариваться о горячей воде для Ковпаковского теплорайона.