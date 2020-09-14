Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54605

На Сумщине 2502 случая COVID-19: подробности

По состоянию на 14 сентября в Сумской области 2502 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 101 человека (Сумы - 46, Шостка - 8, Конотоп – 15, Ахтырка - 3, Глухов - 4, Лебедин - 7, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 3, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 4, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1, Сумской р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 37 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Ромны).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 1028 человек, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1358 случаев заболевания, в Сумском районе - 155, Белопольский район - 86, Бурынский район – 15, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 26, Глуховский район - 12, г. Конотоп - 136, Конотопский район - 53, Краснопольский р-н – 20, Кролевецкий район - 101, г. Лебедин - 32, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 69, г. Ахтырка - 80, Ахтырский р-н – 21, Путивльский район – 14, г. Ромны - 89, Роменский район - 45, Середина-Будский р-н – 31, Тростянецкий район - 77, г. Шостка - 71, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 3.

Общество Коронавирус

По тематике

Сегодня 08:35

В Сумах переполнены ковидные места в больницах

Об этом сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

На Сумщине снова больше сотни случаев заболевания COVID-19
Сегодня 08:15

На Сумщине снова больше сотни случаев заболевания COVID-19

Об этом сегодня, 14 сентября, во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения....

В пятой горбольнице 8 человек с COVID-19 в реанимации
11.09.2020 18:09

В пятой горбольнице 8 человек с COVID-19 в реанимации

Об этом сегодня, 11 сентября, во время брифинга сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко....

В Сумах на карантин отправили один класс 29-й школы
11.09.2020 11:05

В Сумах на карантин отправили один класс 29-й школы

Один из классов Сумской школы №29 закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из учеников....

В Украине очередной коронавирусный рекорд: больше 3 тысяч заболевших
11.09.2020 09:36

В Украине очередной коронавирусный рекорд: больше 3 тысяч заболевших

Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки....

view counter

Статьи

Місцеві вибори. Сумщина: непрості часи для мера і три «колони» з півночі
Вчера 10:24
Дзвін Пам’яті в Києві дзвонив за сумчанами
10.09.2020 14:40
«Слуга Народу» підтримала найменш захищених українців
09.09.2020 17:50
Люди з особливим статусом
09.09.2020 16:16
В Сумах растет потребность в госпитализации больных COVID-19
09.09.2020 14:19
Сумські радикали йдуть перемагати на місцевих виборах
07.09.2020 17:54
"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.