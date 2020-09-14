На Сумщине 2502 случая COVID-19: подробности По состоянию на 14 сентября в Сумской области 2502 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 101 человека (Сумы - 46, Шостка - 8, Конотоп – 15, Ахтырка - 3, Глухов - 4, Лебедин - 7, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 3, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 4, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1, Сумской р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 37 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Ромны).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 1028 человек, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1358 случаев заболевания, в Сумском районе - 155, Белопольский район - 86, Бурынский район – 15, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 26, Глуховский район - 12, г. Конотоп - 136, Конотопский район - 53, Краснопольский р-н – 20, Кролевецкий район - 101, г. Лебедин - 32, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 69, г. Ахтырка - 80, Ахтырский р-н – 21, Путивльский район – 14, г. Ромны - 89, Роменский район - 45, Середина-Будский р-н – 31, Тростянецкий район - 77, г. Шостка - 71, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 3.