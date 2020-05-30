Сумскую областную прокуратуру возглавил харьковчанин, - СМИ

До этого с конца декабря 2019 года он работал прокурором Кировоградской области. В 2018-м был начальником отдела организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава. Всего в органах прокуратуры Алексей Тубелець работает с 2006 года, находился на должностях прокурора, следователя, а также на руководящих должностях в прокуратуре Харьковской области, пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники.
В пресс-службе Сумской областной прокуратуры сообщили, что официальный комментарий о кадровых изменениях будет предоставлен завтра.
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