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Евгений Кудлай
Сегодня 10:36430

Сумскую областную прокуратуру возглавил харьковчанин, - СМИ

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что прокурором Сумской области назначен 35-летний харьковчанин Алексей Леонидович Тубелець.

До этого с конца декабря 2019 года он работал прокурором Кировоградской области. В 2018-м был начальником отдела организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава. Всего в органах прокуратуры Алексей Тубелець работает с 2006 года, находился на должностях прокурора, следователя, а также на руководящих должностях в прокуратуре Харьковской области, пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе Сумской областной прокуратуры сообщили, что официальный комментарий о кадровых изменениях будет предоставлен завтра.

Право Алексей Тубелець Назначение Прокуратура Сумской области

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