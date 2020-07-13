В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею на траве

Игры проходили на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». В этом году у турнире принимают участие 6 команда, 4 из которых сумские.
Результаты игр:
11.09
«ИФК СумДПУ» Сумы – «СумДУ» Сумы 6:0
«Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы9:0
МСК «Сумчанка» Сумы – Сборная Полтавской области8:0
12.09
«Динамо» – «СумДУ» 3:1
«ИФК СумДПУ» – Сборная Полтавской обл. 8:2
МСК «Сумчанка» – «Колос» 6:0
13.09
«СумДУ» – «Колос» 0:4
«Динамо» – Сборная Полтавской обл. 3:6
МСК «Сумчанка» – «ИФК СумДПУ» 8:2
После первого тура у «Сумчанки» 12 очков, у «ИФК СумДПУ» и «Колоса» - по 9, у «Динамо» - 7, у полтавчанок – 5, у «СумДУ» - 3.
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