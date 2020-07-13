В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею на траве 11-13 сентября в Сумах прошли игры 1-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве.

Игры проходили на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». В этом году у турнире принимают участие 6 команда, 4 из которых сумские.

Результаты игр:

11.09

«ИФК СумДПУ» Сумы – «СумДУ» Сумы 6:0

«Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы9:0

МСК «Сумчанка» Сумы – Сборная Полтавской области8:0

12.09

«Динамо» – «СумДУ» 3:1

«ИФК СумДПУ» – Сборная Полтавской обл. 8:2

МСК «Сумчанка» – «Колос» 6:0

13.09

«СумДУ» – «Колос» 0:4

«Динамо» – Сборная Полтавской обл. 3:6

МСК «Сумчанка» – «ИФК СумДПУ» 8:2

После первого тура у «Сумчанки» 12 очков, у «ИФК СумДПУ» и «Колоса» - по 9, у «Динамо» - 7, у полтавчанок – 5, у «СумДУ» - 3.