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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02306

В Сумах полицейские разыскали и задержали уличных грабителей

Менее суток хватило оперативникам полиции, чтобы установить личности злоумышленников, ограбивших 34-летнего мужчину, отобрав у него сумку с личными вещами.

В Сумской отдел полиции с заявлением о преступлении обратился житель областного центра. Мужчина сообщил, что около полуночи он возвращался с работы, когда к нему подбежали двое неизвестных, выхватили из рук сумку и побежали прочь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским быстро удалось установить личности злоумышленников. Помогли им в этом записи с камер видеонаблюдения, установленные неподалеку от места совершения преступления.

Грабителями оказались ранее судимые 31-летний и 28-летний сумчане. Добытые преступным путем сумку с документами, деньги, ключи, банковские карты и мобильный телефон злоумышленники спрятали в подвале. Работники полиции изъяли все награбленное, а в отношении мужчин открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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