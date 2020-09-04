Сумчан запрошують на виставку живопису «Трансформація» Сумська міська галерея презентує виставку живопису талановитої художниці з м. Маріуполь - Оксани Гнатишин.

На її полотнах поєднуються реальність і фантазії, містичні та філософські сюжети, авангард і реалізм. Вони демонструють дуже вдалі композиційні та колористичні рішення, зачаровують романтичним сприйняттям навколишнього світу.

«Я довго працювала в класичному стилі, але потім мені захотілося висловити свої емоції на полотні, почуття, думки... Сподіваюся, у мене це вийшло», - говорить автор.

Виставку «Трансформація» можна переглянути з 15 вересня по 4 жовтня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.