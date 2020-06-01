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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10322

В сумском бюджете дыра в 137 миллионов

По состоянию на 10 сентября в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступило 1,3 млрд грн (62,5% к плану на год).

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 составляла 137,2 млн грн, в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 92,5 млн грн; земельного налога и арендной платы – 24,4 млн грн, единого налога – 0,9 млн грн., платы за предоставление административных услуг – 5,5 млн гривен.

Сумма недовыполнения по расписанию составила 101,9 млн грн, в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 63,5 млн грн, единого налога – 23,2 млн грн., земельного налога и арендной платы – 26,3 млн грн, платы за предоставление административных услуг - 5 млн гривен.

В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступило 38,5 млн грн (46,7% к плану на год) и на 31,2 млн грн (или на 44,8%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

В бюджет развития поступило 7,7 млн грн: средства от отчуждения имущества – 4,8 млн грн, от продажи земельных участков – 1,1 млн грн, средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 1,8 млн гривен.

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 347,2 млн грн, что составляет 95,5% к плану на январь-сентябрь по расписанию, в специальный фонд – 64,3 млн грн, что составляет 87,9% к плану на январь сентябрь по расписанию.

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