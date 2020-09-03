В Сумах нашли устаревший боеприпас времен войны 13 сентября в 16:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета по переулку Линтваревых в областном центре.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 120-мм. минометная мина. «Отголосок» прошлого века находился на расстоянии до 15 м от жилых домов.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.