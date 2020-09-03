В Конотопе собираются закрыть школу на карантин из-за коронавируса Об этом сегодня, 14 сентября, во время стрима на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, сегодня стало известно о двух случаях коронавируса в 12-й школе – у учителя и ученика 10-го класса. Сейчас решается вопрос о полном закрытии школы на карантин.

Всего же в Конотопе уже за сегодня +23 новых случая заболевания.