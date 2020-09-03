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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19436

В Конотопе собираются закрыть школу на карантин из-за коронавируса

Об этом сегодня, 14 сентября, во время стрима на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, сегодня стало известно о двух случаях коронавируса в 12-й школе – у учителя и ученика 10-го класса. Сейчас решается вопрос о полном закрытии школы на карантин.

Всего же в Конотопе уже за сегодня +23 новых случая заболевания.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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