Расширены границы Ковпаковского района города Сумы

Территории Битицкой сельской территориальной громады (села Пушкаревка, Битица, Вакаловщина, Зеленый Гай, Никольское), Великочернеччинской сельской территориальной громады (села Великая Чернеччина, Вильшанка, Липняк, Хомине), Стецковской сельской территориальной громады (села Стецьковка, Кардашовка, Радьковка, Рыбцы, Шевченково), Песчанской сельской территориальной громады (села Песчаное, Верхнее Песчаное, Заречное, Житейское, Кирияковщина, Трофименково) отнесены к границам Ковпаковского района города Сумы.