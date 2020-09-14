На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание в жилых домах 13 сентября в 12:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Полевая в с. Великие Бубны Роменского района.

О пожаре сообщила хозяйка. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части, а также местные пожарные команды из с. Николаевка и Бубны.

По предварительным данным, в день возникновения пожара, хозяйка дома оставила в нем без присмотра включенным на зарядке мобильный, а сама пошла по делам. Вернувшись, женщина открыла входную дверь и обнаружила сильное задымление. Напуганная хозяйка побежала за помощью к соседям и воспользовавшись их телефоном позвонила спасателям. По прибытию было установлено, что огнем охватило вещи домашнего обихода, а также пламя перекинулось на перекрытие.

В 13:18 возгорание локализовали, в 13:43 - ликвидировали. В результате пожара повреждено: перекрытие на площади до 25 кв. м и вещи домашнего обихода. Допустимая причина - короткое замыкание электросети.

В этот же день, в 22:37, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Момота в с. Шлях Кролевецкого района. Звонили владельцы, которые проснулись от запаха дыма и сразу обратились за помощью. По вызову выезжало отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части, а также местная пожарная команда с. Белогривое.

По прибытию, проведенной разведкой пожарные установили, что огнем охвачено облицовки стен жилого дома на площади до 5 кв. м. В 23:03 возгорание локализовали, в 23:25 – ликвидировали. Причина пожара устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.