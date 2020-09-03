В Ахтырке мужчина до смерти забил свою сожительницу, а потом покончил с собой 13 сентября на специальную линию полиции 102 позвонил 37-летний житель Ахтырского района и сообщил, что его приятель уже два дня не выходит из дома на улицу, а сам дом закрыт на запорное устройство изнутри.

«Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы полиции обследовали домовладение, и определили, что в доме действительно могут быть люди, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Наконец, попав внутрь, полицейские обнаружили в доме двух мертвых людей - повешенного мужчину и женщину со следами побоев на теле».

Предварительно установлено, что 42-летний житель районного центра, поссорившись со своей 54-летней сожительницей, жестоко избил ее, нанеся женщине телесные повреждения туловища и головы. От полученных повреждений женщина скончалась, а мужчина, когда понял, что за преступление придется отвечать, покончил с собой, совершив самоубийство.

В полиции открыли два уголовных производства по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины (с пометками умышленное убийство и самоубийство) и начали следствие, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.