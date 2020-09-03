В Шостке два депутата горсовета заболели коронавирусом В Шостке рассматривают вариант проведения очередной сессии горсовета на стадионе.

По информации начальника организационного отдела Андрея Доценко, в Шостке готовится к очередному сессионному заседанию. Депутатские комиссии впервые прошли онлайн. Об этом было сообщений в ходе сегодняшнего аппаратного совещания, пишет Шостка.инфо.

«Депутатов, с которыми не получилось пообщаться онлайн, соберите сегодня на стадионе «Барса» в 15.00, таким образом проведем второе заседание депутатских комиссий. Там поставьте компьютер, потренируйтесь, может и сессию там проведем, ведь, как ни прискорбно, среди шосткинских депутатов двое больных», - констатировал городской глава Николай Нога.