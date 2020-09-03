На Роменской на ходу загорелся «Опель» 13 сентября в 16:39 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Opel «Kadet» по ул. Роменская в пгт Липовая Долина.

К месту происшествия прибыло отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, во время движения владелица транспортного средства увидела задымление в моторном отсеке. В момент происшествия в автомобиле также находилась пассажирка. Остановив транспортное средство, женщины покинули его, находясь в шоковом состоянии, они не знали, какими должны быть их дальнейшие действия. Неравнодушный свидетель происшествия, использовал огнетушитель, находящийся в горящем автомобиле, локализовал возгорание на начальной стадии и вызвал спасателей. Использовав на тушение около 0,5 т воды, в 16:52 - пожарные ликвидировали пожар.