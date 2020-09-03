Сумчане будут получать субсидии по-новому Сумчане могут потерять право на получение субсидии из-за нового постановления Кабмина.

В Украине изменились правила получения субсидии на оплату газа, инициатором подобных перемен выступило правительство страны.

Правительством Украины были переписаны правила оформления субсидии на оплату тарифов за газ. Отныне получатели таких субсидий обязаны в срочном порядке уведомить органы социальной защиты о смене поставщика "голубого топлива". В противном случае граждане, которые по какой-то причине этого не сделали, могут лишиться государственной помощи.

В пресс-службе Министерства социальной политики предупредили, что в случае, если гражданин не уведомит специальные органы о смене поставщика газа, все льготы и субсидии могут неправильно рассчитать на новый отопительный сезон. Такие правила вступили в силу сразу после начала введения в Украине рынка природного газа, что произошло первого августа 2020 года.

С начала августа потребители природного газа могут самостоятельно выбирать компанию, где смогут закупить голубое топливо. В связи с этим возникла проблема с получением субсидий на газ, ведь в органах соцзащиты каждый месяц получают информацию о тарифах на газ. А смена поставщиков означает, что меняются и текущие тарифы, а также информация о предприятии, доставляющих газ конкретному абоненту.