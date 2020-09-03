«Сумыоблэнерго» собирается отключить свет водоканалу ПО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить распределение электроэнергии КП «Горводоканал» за долги.

Распределительная компания предупредила КП «Горводоканал» о прекращении предоставления услуг по распределению электроэнергии. Отключение планируется в среду, 16 сентября. Причина - долг коммунального предприятия перед энергетиками в 5,5 миллиона гривен.

Сообщение об отключении электроустановки предприятия было вручено потребителю в срок, определенный законодательством. О запланированном отключении и необходимость принятия мер, минимизирующих последствия прекращения водоснабжения населению, также уведомлен городской голова г. Сумы.