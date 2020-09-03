Болельщики возвращаются на домашние матчи «Альянса», но не в Сумах Игра второго предварительного этапа Кубка Украины между липоводолинским «Альянсом» и ривненским «Вересом» пройдет при наполненности трибун в 25%.

Но игра пройдет не в Сумах, а на ахтырском стадионе «Нефтяник» в среду, 16 сентября в 18:00.