Роботодавці Сумщини отримали 100 млн грн допомоги по частковому безробіттю на період карантину На Сумщині добігає кінця багатомісячна епопея з виплати компенсаційних виплат за вимушений простій у карантинний період представникам бізнесу.

Це стало можливим завдяки ухваленню Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 453 «Про внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Протягом пандемії Сумська обласна служба зайнятості утримує лідерство в Україні за рівнем фінансової підтримки підприємців, випереджаючи значно більші за населенням та кількістю підприємців регіони, про що свідчить пропонована діаграма.

- Першість ми утримуємо завдяки справжнім лобістам та активним учасникам процесу виплати компенсаційних виплат представникам малого та середнього бізнесу, - говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – До цієї когорти в першу чергу слід зарахувати голову облдержадміністрації Романа Грищенка, потужних галузевих підприємців, скажімо, голову правління Спілки споживчих товариств депутата обласної ради Магомеда-Шаріпа Галаєва, обласні об’єднання працедавців, керівників мережевих торгово-розважальних центрів, готельних комплексів, закладів громадського харчування тощо. Спільними зусиллями Сумщина відчепила найбільш ласий та вагомий шмат всеукраїнського фінансового пирога, який адресувався державою на компенсацію втрат, які зазнали підприємці під час короновірусу – 11 тисяч 839 ФОПів, у яких відсутні наймані працівники, та роботодавці, котрі використовують найману працю, як стало відомо сьогодні, отримали 100 млн. грн. допомоги.

За інформацією посадовця, найбільша кількість підприємств скористалися можливістю поправити власне фінансове становище у Сумах, Конотопі, Шостці, Ромнах, Глухові, Тростянці.

- Пандемія зачепила і наші колективи. Структурні підрозділи отримали нищівний фінансовий удар: призупиняли роботу всі 12 ринків, на яких обладнано 10 тисяч торговельних місць, де здійснюють діяльність підприємці та їх наймані працівники, а також сільгоспвиробники. Більшість з них ведуть сімейний бізнес, який є єдиним джерелом їх доходів. Крім цього, втратили обсяги підприємства ресторанного господарства та роздрібні підприємства ринків. Як результат, з початку карантину кооперація області втратила більше 10 млн. грн. загального товарообігу, - розповідає голова правління облспоживспілки, депутат обласної ради Магомед-Шаріп Галаєв. - Завдяки ухваленню Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 453 вдалося дещо пом’якшити фінансову скруту. Вважаю єдино правильним рішенням, що виплату допомоги по частковому безробіттю на період карантину було доручено державній службі зайнятості. Приміром, на місцевому рівні ми швидко сконтактували з обласним центром зайнятості, з яким давно та плідно співпрацюємо, розробили план невідкладних заходів, оперативно довели необхідну інформацію до людей. Ми отримали своєчасну ґрунтовну методичну та практичну допомогу, обласна служба зайнятості розгорнула широку роз’яснювальну роботу, кожен спеціаліст служби пройнявся життєвими проблемами працівників системи споживчої кооперації.

Володимир Короткий, директор ТОВ «Санаторій «Токарі» Лебединського району: «Нашому колективові надано допомогу з часткового безробіття на загальну суму майже 37 тисяч гривень. Вдячні за підтримку уряду країни, службі зайнятості, які швидко знайшли чіткий алгоритм роботи, завдяки чому пом’якшено фінансові негаразди наших працівників».

Сергій Демченко, директор ТОВ із Липової Долини: «У нас у штаті 34 працюючих. Отримали майже 570 тисяч гривень. Гідна допомога від держави».

За словами В.Підлісного, тепер завдання для роботодавців та влади полягає в тому, аби пришвидшити темпи відновлення та створення нових робочих місць з гідною заробітною платою, і, звичайно ж, соціальним пакетом.