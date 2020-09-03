В Сумах 300 работников трубного завода устроили итальянскую забастовку На работу вышли, но работать не стали. Так 14 сентября сделали 300 работников завода утяжеленных ведущих и бурильных труб в Сумах.

Все, говорят, из-за невыплаченной заработной платы за последние три месяца. Им задолжали около 30 млн грн, пишет Суспільне.

Один из митингующих, Виталий Петренко, рассказывает, что по каждому из работников за три месяца накопились долги около 30 000 гривен.

«Это уже продолжается с февраля, завод не перестает работать, три смены, то есть круглосуточно. Отгрузка идет, товар идет, заказ есть, а зарплаты нет. На наши требования никто не хочет адекватно отвечать», - рассказывает Виталий.

К работникам вышел директор завода Сергей Шибистый, который задержку объяснил долгами, которые накопились при предыдущем руководстве. Счета завода за долги арестовали 10 сентября.

«Сейчас у нас кредиторская задолженность около 200 млн грн. Это все было сделано в прошлом году - 104 млн за ферросплавы, за услуги, за материалы. 28 млн мы должны за зарплату, без налогов. С налогами - около 30 млн. Вопрос сейчас решается на высоком уровне, думаю через пару дней решится вопрос по оплате», - обещает Шибистый.

Всего на заводе - около 600 работников. По словам митингующих, не станут к работе до тех пор, пока не получат деньги.