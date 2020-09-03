Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:52279

В Сумах помещения медучреждений тестировали на уровень диоксида углерода в воздухе

Медицинские учреждения Сум проверили на уровень диоксид углерода в воздухе помещений.

Сделал это глава Союза энергетического сервиса Украины Александр Бойко, пишет Суспільне.

Первое заведение, в котором проводили тестирование, - поликлиника городской больницы № 4. Устройство, кроме того, что измеряет температуру воздуха и относительную влажность, определяет наличие диоксида углерода.

«У нас проветривается в соответствии с графиком. И это не только открытые окна, а полное проветривание, во время которого окна открываются на время, когда идет кварцевание. То есть, доступ останавливается, открывается и все проветривается», - рассказывает заместитель директора по административно-хозяйственной части Сумской городской больницы №4 Андрей Агапонов.

В поликлинике на Привокзальной, по словам инженера-энергетика Сергея Борака, такой прибор не используют. Ежедневно измеряют только освещение, влажность и температуру в помещениях.

«Если не соответствует освещение, то ставим дополнительные лампы, если температурный режим не в норме, то у нас есть узел управления регулирования температуры, теплоносителя. И, соответственно, уже по вентиляции смотрим, если что, то вентиляция включается», - рассказал г-н Борак.

Третья проверка - в фойе поликлиники № 5 на Химгородке.

«Плановых визитов у нас сейчас нет, потому что сейчас мы в «оранжевой» зоне, где это запрещено. Все семейного врача вызывают, а кто записывается к нам на электронную очередь, то там указано время, на которое они должны прийти», - говорит и.о. заведующего поликлиники городской больницы №5 Наталья Тарасова.

Во всех трех медучреждениях аппарат показал уровень диоксида углерода в пределах нормы.

«Можем сказать, что в этих поликлиниках, которые мы видели, на сейчас комфортные условия. Но меня же всегда беспокоит будущее, потому что я четко знаю, что когда начнется отопительный период, как раз эти проблемы и начнутся», - говорит Александр Бойко.

По словам эколога Сергея Шевченко, концентрация СО2 в воздухе и помещениях относительно постоянная.

«В атмосфере - это константа, то есть стабильно 0,03%. Но в помещении может быть повышение, если оно мало или не вентилируется. Концентрация может быть комфортная 350-400 ППМ (пропромилле - ред.). До тысячи уже начинается дискомфорт. Влияет на состояние человека, в частности на психическую деятельность», - говорит Шевченко.

По словам врача-инфекционистки областного лабораторного центра Галины Христенко, из-за нерегулярного проветривание помещения может накапливаться коронавирус.

«Мы знаем, что для коронавирусной инфекции характерны несколько путей передачи - это контактно-бытовой и воздушно-капельный путь. Если воздух в помещении проветривается нерегулярно, то, конечно, есть все возможности для накопления вируса», - рассказала Христенко.

Следующий раз проверить состояние диоксида углерода Александр Бойко в этих и других медицинских учреждениях города планирует зимой.

Общество

Новости

На Сумщине 2502 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:54
На Сумщине снова больше сотни случаев заболевания COVID-19
Сегодня 08:15
На Сумщине увеличилось число «желтых зон» по карантину: Сумы «оранжевые»
10.09.2020 19:36
На Сумщине на самоизаляции 24 класса
Сегодня 19:34
В Сумах помещения медучреждений тестировали на уровень диоксида углерода в воздухе
Сегодня 18:52
В Сумах столкнулись две маршрутки
Сегодня 18:01
Роботодавці Сумщини отримали 100 млн грн допомоги по частковому безробіттю на період карантину
Сегодня 17:56
У бездомного кота на Сумщине обнаружили бешенство
Сегодня 17:38
В Сумах столкнулись автомобиль и мопед – травмирован мопедист
Сегодня 17:34
Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період!
Сегодня 17:25
Болельщики возвращаются на домашние матчи «Альянса», но не в Сумах
Сегодня 16:40
В Сумах полиция разыскала подростка, который ушел из дома
Сегодня 16:09
view counter

Статьи

Что делать, если появились симптомы COVID-19
Сегодня 13:19
Анатолий Епифанов: В свое время медицина была доступной и хорошо финансировалась. Пришло время это вернуть
Сегодня 11:00
Місцеві вибори. Сумщина: непрості часи для мера і три «колони» з півночі
Вчера 10:24
Дзвін Пам’яті в Києві дзвонив за сумчанами
10.09.2020 14:40
«Слуга Народу» підтримала найменш захищених українців
09.09.2020 17:50
Люди з особливим статусом
09.09.2020 16:16
В Сумах растет потребность в госпитализации больных COVID-19
09.09.2020 14:19
Сумські радикали йдуть перемагати на місцевих виборах
07.09.2020 17:54
"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге 1
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.