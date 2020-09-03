В Сумах помещения медучреждений тестировали на уровень диоксида углерода в воздухе Медицинские учреждения Сум проверили на уровень диоксид углерода в воздухе помещений.

Сделал это глава Союза энергетического сервиса Украины Александр Бойко, пишет Суспільне.

Первое заведение, в котором проводили тестирование, - поликлиника городской больницы № 4. Устройство, кроме того, что измеряет температуру воздуха и относительную влажность, определяет наличие диоксида углерода.

«У нас проветривается в соответствии с графиком. И это не только открытые окна, а полное проветривание, во время которого окна открываются на время, когда идет кварцевание. То есть, доступ останавливается, открывается и все проветривается», - рассказывает заместитель директора по административно-хозяйственной части Сумской городской больницы №4 Андрей Агапонов.

В поликлинике на Привокзальной, по словам инженера-энергетика Сергея Борака, такой прибор не используют. Ежедневно измеряют только освещение, влажность и температуру в помещениях.

«Если не соответствует освещение, то ставим дополнительные лампы, если температурный режим не в норме, то у нас есть узел управления регулирования температуры, теплоносителя. И, соответственно, уже по вентиляции смотрим, если что, то вентиляция включается», - рассказал г-н Борак.

Третья проверка - в фойе поликлиники № 5 на Химгородке.

«Плановых визитов у нас сейчас нет, потому что сейчас мы в «оранжевой» зоне, где это запрещено. Все семейного врача вызывают, а кто записывается к нам на электронную очередь, то там указано время, на которое они должны прийти», - говорит и.о. заведующего поликлиники городской больницы №5 Наталья Тарасова.

Во всех трех медучреждениях аппарат показал уровень диоксида углерода в пределах нормы.

«Можем сказать, что в этих поликлиниках, которые мы видели, на сейчас комфортные условия. Но меня же всегда беспокоит будущее, потому что я четко знаю, что когда начнется отопительный период, как раз эти проблемы и начнутся», - говорит Александр Бойко.

По словам эколога Сергея Шевченко, концентрация СО2 в воздухе и помещениях относительно постоянная.

«В атмосфере - это константа, то есть стабильно 0,03%. Но в помещении может быть повышение, если оно мало или не вентилируется. Концентрация может быть комфортная 350-400 ППМ (пропромилле - ред.). До тысячи уже начинается дискомфорт. Влияет на состояние человека, в частности на психическую деятельность», - говорит Шевченко.

По словам врача-инфекционистки областного лабораторного центра Галины Христенко, из-за нерегулярного проветривание помещения может накапливаться коронавирус.

«Мы знаем, что для коронавирусной инфекции характерны несколько путей передачи - это контактно-бытовой и воздушно-капельный путь. Если воздух в помещении проветривается нерегулярно, то, конечно, есть все возможности для накопления вируса», - рассказала Христенко.

Следующий раз проверить состояние диоксида углерода Александр Бойко в этих и других медицинских учреждениях города планирует зимой.