На Сумщине на самоизаляции 24 класса По состоянию на 14 сентября 10 учителей и 18 школьников в Сумской области имеют подтвержденный диагноз «коронавирус».

Такую информацию предоставила главная специалистка департамента образования области Наталья Лобода, пишет Суспільне.

Она рассказала, что в области на самоизоляцию отправили учеников 24-х классов. Вместе с педагогами, это 683 человека. Полностью перевели на дистанционное обучение Кролевецкую общеобразовательную школу №2.

«Там заболел один ученик, а затем был отправлено по решению их комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на дистанционную форму обучения все учебное заведение», - рассказала Лобода.

На сайте школы есть информация о том, что с 14 сентября заведение уже работает в обычном режиме.

По словам Натальи Лободы, в Сумах закрыты классы в школах № 4, 6, 7, 9, 22, 24, 29, специализированной школе, детском доме имени Супруна и областной гимназии-интернате для талантливых детей. Также, больные выявлены в Миропольском учебном комплексе, двух школах Конотопа - № 7 и 12, Лебединской, Кролевецкой школе №2, Великочернеччинской специализированной школе Сумского райсовета.