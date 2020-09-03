Сумчанка, у которой муж умер от коронавируса, пожаловалась на непрофессионализм медиков Сумчанка Юлия Борищик написала в Фейсбуке о том, как лечили ее мужа в инфекционной больнице, но спасти не смогли.

Дальше полный текст ее сообщения (с сохранением орфографии и пунктуации):

«Не знаю правильно ли делаю, что пишу, но на душе огромный камень от не справедливости. 21 августа 2020 года моего самого нежного, самого лучшего мужчины (мужа) не стало, он умер. Может меня кто-то будет обсуждать, кто-то будет сочувствовать, но я пишу не для этого, я хочу рассказать о правде, которую пришлось нам с мужем пережить. 08 августа, после купания в бассейне у мужа поднялась температура, к сожалению ранее, два месяца назад ему был поставлен страшный диагноз (аутоиммунная болезнь системная красная волчанка), при которой иммунная система отсутствует. Ранее он болел уже два раза в своей жизни пневманией, в этот раз мне уже знакомы его симптомы, мы поняли что воспаление. Увы на сегодня чтобы лечь в больницу нужен результат на Ковид, который мы сдали в Медсоюзе (он был отрицательный) и это было 11.08, но нам сказали что этот результат для того чтобы лечь в больницу не достаточно, нужен результат ПЦР, его нам только сделали в четверг 13.08, всё это время муж лечился дома, температура была высокая, в среду он стал тяжело дышать, а в четверг 13.08, после моих истерических звонков нас положили в больницу без результата ПЦР, положили в отдельный бокс, в информационное отделение им. Красовицкого, где заведующая отделением измеряла ещё и сахар в крови мужа, он был 24. О ужас, я пришла в дикий ужас, начали как-то мужа лечить, он задыхался и начал уже бредить, на что заведующая сказала, что вы хотите у него такой высокий сахар. На следующий день муж также задыхается, но ждём долбаный результат ПЦР, что-то ему капают, но увы он по прежнему задыхается и бредит. Пришел результат ПЦР, вернее мне позвонили по телефону и сказали, что результат ПЦР у мужа положительный. На что врачи сказали, что лечим Ковид. А наша красная волчанка, а наш высокий сахар, как быть? Увы врачи лечат Ковид по протоколу, и там нет пересеченых болезней как красная волчанка, как сахарный диабет. К вечеру в пятницу у мужа сатурация кислорода в крови 35, к счастью сменилась смена и пришёл доктор Владислав, (доктор от Бога, наверное с чистой совестью давал клятву Гиппократа и я ему очень благодарна за все что он сделал для моего мужа), он был в шоке, и немедленно перевёл мужа в реанимацию, и подключил его к аппарату. Первая ночь ничего, я глаза не сомкнула, слушала муж дышит или нет, всё слава Богу, но увы опять меняется смена и приходят ВРАЧИ и медсестры, мамочки, в аппарате ничего не смыслят, кислород настроить не могут, капельницы делают кто как хочет, одна только медсестра была человечной, делала капельницу три с половиной часа, сказала что муж мало питается, капельницу нужно делать медленно. Остальной медперсонал просто каменный. К тому же просто ужас, в баллонах где находится кислород, недостаточно кислорода, только вдумайтесь, реанимация, восполнение лёгких, красная волчанка, а мужу просто несим дышать, лицо синеет, губы чернеют, я просто ору на медперсонал, а они как ничем не бывало говорят, успокойся всё в порядке. Как в порядке если на аппарате сатурация показывает 62 или 65, а должно быть хотя бы 92, может я чего-то не понимаю? В общем страшно когда ты бессилен, хотя если честно, я звонила во все колокола, звонила чиновникам, да немного пошивелились и всё опять стало на свои места, одна медсестра пришла и вообще решила демидрол уколоть мужа, что бы он поспал, на вопрос можно ему это колоть или нет, она ответила что мы всем подкалываем чтобы больные поспали, я говорю что мой муж не все, у него диагноз аутоиммунная болезнь системная красная волчанка, а она мне в ответ, а где вы её подцепили? Мамочки ты от куда, ты где училась, что значит подцепили ???? Маску отель не могут, в четыре руки одевали, доктор и медсестра, я как увидела что голову мужа крутят в разные стороны, я орала на них как только могла, говорила за что вам дипломы давали, вы ведь курсы проходили, что вы учили а они в ответ просто молчат. Стах , ужас, КТ отправляют больных с положительным результатам делать за территорией больници, в Медее, которая находится рядом. Когда мужа не стало, врач сказала что делали всё что смогли, но я видела что вы ВРАЧИ ничего не делаете, вы лечите только по установленному протоколу, для вас диагноз мужа был лабиринтом в медицине, и очень жаль , что в 21 веке, я должна просить у вас просто подачи воздуха для мужа, ни операцию, ни пересадку органов, а просто дайте кислород, который кстати почему то переключает какой строитель в красном рабочем комбинезоне (в робе). Находясь в реанимации с мужем почти шесть суток, и видя как вы приходите на первую помощь (вам нужно звонить на мобильный телефон, номер которого вы оставляете и просто уходите из реанимации) я смело могу ВАМ супер врачам заявить, что смертность в Сумах не от Ковида, а от того что люди в реанимации просто задыхаются. Если человек находится под аппаратом в реанимации и не хватает ему кислорода, скажите как он ВАМ супер врачам сможет позвонить, где кнопка вызова в реанимацию, даже в ресторанах она есть, а у ВАС извините она только в проекте. В проекте пока всё вымрут ???? Я не хочу сказать за всех медиков, есть действительно доктора просто супер, но Вы, вы прекрасно понимаете о ком я, как вам жить, как? Мужу моему было всего 44 года, он очень хотел жить, он очень любил детей он очень любил меня, как нам теперь жить, как мне каждый день говорить детям, что мы сильные, мы должны справляться с болью и утратой, как скажите, когда просто хочется выть вспоминая старания мужа дышать в реанимации, когда просила его Алешенька только дыши, только дыши и он сколько мог столько и дышал, пока были силы и тянул этот недостающий кислород, люди только вдумайтесь , не хватает воздуха. Я просто хочу чтобы знали все, я им это говорила, если перестанет муж дышать, я расскажу всем о вашем лечение, и не нужно писать о причине смерти что Ковид, вы конечно не напишете что не справились с красной волчанкой и не напишите, что у вас все боллоны с кислородом наполовину пустые. Вам с этим жить и отвечать перед Богом вам», - написала сумчанка.