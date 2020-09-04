Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30494

Президент назначил стипендии сумским спортсменам

Сумские спортсмены будут получать президентские стипендии.

Согласно указу № 390/2020 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров» стипендии  будут получать:

- легкоатлет Игорь Главан (11 прожиточных минимумов);

- биатлонистка Юлия Джима (11 прожиточных минимумов);

- борец Николай Кучмий (7 прожиточных минимумов);

- биатлонистка Анастасия Меркушина (11 прожиточных минимумов);

- биатлонистка Валентина Семеренко (9 прожиточных минимумов);

- биатлонистка Вита Семеренко (11 прожиточных минимумов);

- тренер сестер Семеренко Григорий Шамрай (5,5 прожиточных минимумов).

Также согласно Указу № 389/2020 «О назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения в всеукраинских соревнованиях, и их тренеров» стипендии будут получать:

- лыжник Владислав Курисько;

- волейболист Руслан Луника;

- легкоатлет Роман Назаренко;

- тренер Р.Луники Владимир Затылкин;

- тренер Р.Назаренко Игорь Филенко.

Спорт

Новости

На Сумщине 2553 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:36
На Сумщине увеличилось число «желтых зон» по карантину: Сумы «оранжевые»
10.09.2020 19:36
На Сумщине спасли от пожара поле кукурузы
Сегодня 12:01
В Сумах выделили 5,5 га земли Епифанову и Стельмаху для строительства мусороперерабатывающего завода
Сегодня 11:18
В Сумах хотят вернуть одностороннее движение на Ахтырской
Сегодня 10:57
Сумчан запрошують на виставку анімалістки
Сегодня 10:34
Сумской бегун выиграл чемпионат Украины по полумарафону
Сегодня 10:29
Полиция Сумщины разыскивает мошенника, который выманил у женщины 26 тысяч
Сегодня 09:59
Кому из сумчан сегодня отключат воду
Сегодня 09:52
В Сумах пьяный водитель, совершив ДТП, предлагал патрульным взятку (видео)
Сегодня 09:45
Президент назначил стипендии сумским спортсменам
Сегодня 09:30
На Сумщине 51 новый случай коронавируса
Сегодня 08:44
view counter

Статьи

Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
Сегодня 09:08
Что делать, если появились симптомы COVID-19
Вчера 13:19
Анатолий Епифанов: В свое время медицина была доступной и хорошо финансировалась. Пришло время это вернуть
Вчера 11:00
Місцеві вибори. Сумщина: непрості часи для мера і три «колони» з півночі
13.09.2020 10:24
Дзвін Пам’яті в Києві дзвонив за сумчанами
10.09.2020 14:40
«Слуга Народу» підтримала найменш захищених українців
09.09.2020 17:50
Люди з особливим статусом
09.09.2020 16:16
В Сумах растет потребность в госпитализации больных COVID-19
09.09.2020 14:19
Сумські радикали йдуть перемагати на місцевих виборах
07.09.2020 17:54
"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге 1
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.