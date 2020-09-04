Президент назначил стипендии сумским спортсменам Сумские спортсмены будут получать президентские стипендии.

Согласно указу № 390/2020 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров» стипендии будут получать:

- легкоатлет Игорь Главан (11 прожиточных минимумов);

- биатлонистка Юлия Джима (11 прожиточных минимумов);

- борец Николай Кучмий (7 прожиточных минимумов);

- биатлонистка Анастасия Меркушина (11 прожиточных минимумов);

- биатлонистка Валентина Семеренко (9 прожиточных минимумов);

- биатлонистка Вита Семеренко (11 прожиточных минимумов);

- тренер сестер Семеренко Григорий Шамрай (5,5 прожиточных минимумов).

Также согласно Указу № 389/2020 «О назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения в всеукраинских соревнованиях, и их тренеров» стипендии будут получать:

- лыжник Владислав Курисько;

- волейболист Руслан Луника;

- легкоатлет Роман Назаренко;

- тренер Р.Луники Владимир Затылкин;

- тренер Р.Назаренко Игорь Филенко.