На Сумщине 2553 случая коронавируса: подробности По состоянию на 15 сентября в Сумской области 2553 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 51 человека (Сумы - 38, Конотоп - 1, Белопольский р-н - 4, Краснопольский р-н - 1, Недригайловский р-н - 3, Сумской р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 39 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Конотоп).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1092 человек, из них за минувшие сутки - 64 (Сумы - 44, Конотоп - 3, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 1, Глуховский р-н - 3, Конотопский р-н - 2, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 3, Сумский р-н - 4, Тростянецкий р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1396 случаев заболевания, в Сумском районе - 159, Белопольский район - 90, Бурынский район – 15, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 26, Глуховский район - 12, г. Конотоп - 137, Конотопский район - 53, Краснопольский р-н – 21, Кролевецкий район - 101, г. Лебедин - 32, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 72, г. Ахтырка - 80, Ахтырский р-н – 21, Путивльский район – 14, г. Ромны - 89, Роменский район - 45, Середина-Будский р-н – 31, Тростянецкий район - 77, г. Шостка - 71, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 3.