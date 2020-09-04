В Сумах пьяный водитель, совершив ДТП, предлагал патрульным взятку (видео) Патрулируя Курский проспект, экипаж патрульных обнаружил ДТП с участием двух легковушек. Выяснилось, что 35-летний мужчина, двигаясь задним ходом на автомобиле ГАЗ-31105, допустил наезд на автомобиль Skoda Fabia.

Водитель ГАЗ имел явные признаки алкогольного опьянения. Впоследствии он сам признался, что в этот день действительно употреблял алкогольные напитки. В присутствии двух свидетелей гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Когда полицейские начали оформлять админматериалы, то водитель активно начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в виде денежных средств, а также бесплатного проведения ремонтных работ. Несколько раз инспекторы предупредили его об ответственности за такие действия, но он настаивал на своем. Поэтому на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Всего стражи порядка составили на него три админматериала: ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования водителей на состояние опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КУоАП. Следователи же начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды) УК.