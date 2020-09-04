Полиция Сумщины разыскивает мошенника, который выманил у женщины 26 тысяч Женщина, поверив неизвестному собеседнику, перечислила на неизвестные мобильные номера крупную сумму денег.

На этот раз на крючок мошенников попала 40-летняя жительница Конотопа. Женщина разместила объявление о продаже мебели на одном из популярных вебсайтов. В тот же день ей позвонил мужчина и, представившись представителем мебельной компании, предложил на выгодных условиях приобрести у нее товар. Женщина согласилась и продиктовала ему номер своей банковской карты. Через некоторое время неизвестный снова позвонил и сообщил, что якобы ошибочно перечислил ей денег больше, чем стоит мебель. «Избыточные» средства попросил вернуть, перечислив их на номера мобильных телефонов, которые он назвал. Женщина четко выполнила все указания своего собеседника и несколькими платежами пополнила неизвестные мобильные номера на 26000 гривен.

Когда конотопчанка осознала, что пополнила чужие счета собственными средствами, обратилась в полицию. Женщина объяснила правоохранителям, что в какой-то момент она заподозрила, что ее обманывают, но автоматически продолжала отправлять деньги.

Сейчас полицейскими решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и употребляется ряд первоочередных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника.

Работники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными и осторожными при покупке или продаже товаров через сайты объявлений и не поддаваться манипуляциям со стороны неизвестных собеседников. Если вас просят перечислить средства, сообщить данные вашей карты, внести 100-процентную предоплату, будьте уверены - вы общаетесь с мошенниками. В таком случае лучше прервать разговор и вовсе отказаться от приобретения или продажи товара, чем потери собственные сбережения.

Помните: бдительность и осмотрительность - залог сохранности ваших средств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.