В Сумах хотят вернуть одностороннее движение на Ахтырской Сегодня, 15 сентября, депутаты Сумского горсовета поддержали запрос своей коллеги Виктории Гробовой относительно одностороннего движения на Ахтырской.

Виктория Гробова сообщила, что были собраны более сотни подписей жителей Химгородка о возвращении одностороннего движения на ул. Ахтырской (от ул. Августовской до Харьковской). Депутатский запрос поддержали 22 человека.

Напомним: двустороннее движение здесь ввел по своему самовольному желанию директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера еще весной этого года без какого-либо разрешения со стороны исполкома или патрульной полиции. Была даже петиция с целью вернуть одностороннее движение, на которую мэр Сум ответил, что готовится проект решения исполкома о двустороннем движении, но его так и не приняли.

Сегодня мэр Сум поддержал запрос и сказал, что говорил с жителями и работниками «Сумыхимпрома», которые просили вернуть все по-старому.