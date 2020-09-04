В Сумах хотят вернуть одностороннее движение на Ахтырской

Виктория Гробова сообщила, что были собраны более сотни подписей жителей Химгородка о возвращении одностороннего движения на ул. Ахтырской (от ул. Августовской до Харьковской). Депутатский запрос поддержали 22 человека.
Напомним: двустороннее движение здесь ввел по своему самовольному желанию директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера еще весной этого года без какого-либо разрешения со стороны исполкома или патрульной полиции. Была даже петиция с целью вернуть одностороннее движение, на которую мэр Сум ответил, что готовится проект решения исполкома о двустороннем движении, но его так и не приняли.
Сегодня мэр Сум поддержал запрос и сказал, что говорил с жителями и работниками «Сумыхимпрома», которые просили вернуть все по-старому.