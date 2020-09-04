На Сумщине спасли от пожара поле кукурузы Вызов поступил 14 сентября в 17:14. Звонили жители села Яснопольщина Липоводолинского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огонь охватил сухую растительность на площади 0,01 га. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерну пришлось дозаправлять от естественного водоема, которая находилась на расстоянии до 200 м. В 18:24 возгорание локализовали, а в 19:20 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали. Во время пожара пожарным удалось спасти поле кукурузы площадью 50 га, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.