На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео) 14 сентября в 12:49 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Renault Scenic» по ул. Центральная в с. Сахны Конотопского района.

К месту происшествия выезжало отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, водитель приехал на автомобиле домой, припарковал его и ушел заниматься своими делами. Через некоторое время он обнаружил задымление, которое исходило из моторного отсека. С помощью имеющегося огнетушителя, владелец пытался самостоятельно укротить пожар. Поняв, что это ему не под силу, он обратился за помощью к спасателям.

В 13:03 пожар был локализован, в 13:09 - ликвидирован. В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.