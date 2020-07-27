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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02372

На Сумщине полиция раскрыла убийство жителя Путивля

Происшествие произошло в Путивле на территории одного из дачных кооперативов города.

Утром 14 сентября на специальную линию полиции «102» поступил телефонный звонок от жительницы райцентра, которая сообщила, что на огороде по улице Дачной она обнаружила окровавленное тело своего 52-летнего соседа с порезами на шее. По указанному женщиной адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты экспертно-криминалистической лаборатории ГУНП. В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления, полицейские быстро установили ход событий и причастного к смерти мужчины лицо.

Предварительно установлено, что в дачном доме на территории кооператива около полугода жили два приятеля, мужчины в возрасте 52-х и 61-го годов. Они нигде не работали, перебивались случайными заработками, а по вечерам пили. В тот день во время такого «застолья» друзья поссорились. Конфликт быстро перерос в драку, во время которой оба начали размахивать ножами и ранили друг друга. После ссоры мужчины разошлись. Старший с ранением шеи обратился в больницу за медицинской помощью, а младший, выйдя из своего дома, пошел на огород. Там он потерял сознание, упал и умер.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» УК Украины. Правоохранители разыскали подозреваемого, задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство

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