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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04211

Сумчан запрошують на майстер-клас з декоративного розпису предметів війни

В Агенції промоції «Суми» відбудеться безкоштовний майстер-клас з військово-польового арту (декоративного розпису предметів війни) «Пензлем по війні», організатором якого виступив благодійний фонд «Зорі надії».

За словами майстринь-добровольців Аліси ШРАМКО та Аліни КОСОВСЬКОЇ, така арт-терапія допоможе не тільки власноруч дотокнутися пензлями до металу війни, а й відвести душу, у тому числі й військовикам, та з із уламків смертоносної зброї, хвостовиків або ж гільз зробити справжні витвори мистецтва.

Готові вироби можна забрати собі на згадку або, за бажанням, залишити їх у благодійній крамничці «Сувеніри з війни» для продажу на заходах в інших містах України. Виручені кошти за продаж даних екземплярів будуть використані на закупівлю необхідного спорядження та обладнання для розвідників, а також переобладнання автомобіля екіпажу аеророзвідки.

Майстер-клас відбудеться у суботу, 26 вересня, з 15:00 до 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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