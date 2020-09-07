Сумчан запрошують на майстер-клас з декоративного розпису предметів війни

За словами майстринь-добровольців Аліси ШРАМКО та Аліни КОСОВСЬКОЇ, така арт-терапія допоможе не тільки власноруч дотокнутися пензлями до металу війни, а й відвести душу, у тому числі й військовикам, та з із уламків смертоносної зброї, хвостовиків або ж гільз зробити справжні витвори мистецтва.

Готові вироби можна забрати собі на згадку або, за бажанням, залишити їх у благодійній крамничці «Сувеніри з війни» для продажу на заходах в інших містах України. Виручені кошти за продаж даних екземплярів будуть використані на закупівлю необхідного спорядження та обладнання для розвідників, а також переобладнання автомобіля екіпажу аеророзвідки.

Майстер-клас відбудеться у суботу, 26 вересня, з 15:00 до 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27.